منها تطبيق للهاتف.. تفاصيل بطاقة easy pay لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

أوضح وزير القوى العاملة خلال متابعته لمكاتب البريد اليوم لصرف المرحلة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة، أن المستحق يتسلم كارت مسبوق الدفع (ATM) مجانا مربوط بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، وذلك لصرف المرحلة الثانية والثالثة من المنحة خلال شهري مايو ويونيو 2020. وسيتم ارسال رسالة نصية لهم توضح أن المنحة تحولت إلي حساباتهم لاستلامها من أي صراف آلي.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية تفاصيل البطاقة مسبقة الدفع من البريد المصري، وطرق الشحن الخاصة بها، وتطبيق الموبايل الخاص بها ورابط تحميل التطبيق، وفقا لما أعلنته هيئة البريد.

تفاصيل بطاقة إيزي باي من البريد المصري

ـ يتم إصدار البطاقة فورا ويتم شحنها من خلال مكاتب البريد.

ـ ليس من الضروري أن يكون لحامل البطاقة حساب لدى البريد المصري.

ـ سحب النقدية محليا أو خارج جمهورية مصر العربية.

ـ تستخدم في الشراء محليا أو خارج جمهورية مصر العربية.

ـ تتمتع بتقنية EMV لضمان عمليات شراء آمنة على الإنترنت.

ـ الحد الأدنى لعمر حامل البطاقة 16 عاما.

التحديثات في خدمات الفيزا ضمن التطورات اللي تتم باستمرار من خلال البريد المصري

ـ تم رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من البطاقات البريدية من ماكينات الـ atm من 4000 جنيه الى 10000 جنيه يوميا (مع مراعاة الفئات المتاحة بحد أقصى 40 ورقة نقدية في المرة الواحدة.

ـ الحد الأقصى للسحب اليومي لبطاقات البنوك الأخرى من ماكينات atm التابعة للبريد 4000 جنيه يوميا بحد أقصى 2000 جنيه في المرة الواحدة.

ـ كروت easy pay متاحة حاليا بجميع مكاتب البريد "مجانا" لمدة 3 أشهر على أن يتم تسجيلها مباشرة من خلال الشخص نفسه في نفس المكتب.

تطبيق الموبايل الخاص ببطاقة إيزي باي التابعة للبريد المصري

أعلنت هيئة البريد عن أخر تحديث لأبليكشن easy pay بعد إجراء حلول للمشاكل السابقة بالإضافة إلى بعض الخصائص الجديدة وأهمها:

ــ إتاحة التسجيل في الأبليكشن من خلال الموبايل بدلا من الذهاب لمكتب البريد واستلام كود التفعيل مباشرة.

ـ إتاحة إظهار كشف حساب مختصر للحركات على الكارت بحد أقصى 10 حركات تعامل بالكرت سواء سحب أو شراء أو تحويل.

ـ إتاحة إضافة كارت جديد من خلال البرنامج نفسه (جولد أو كلاسيك).

ـ إتاحة التحويل الداخلي من رصيد كرت لكرت آخر على نفس الأبليكشن (الهدف منها استخدام الرصيد في الكارت المحول إليه في عمليات شراء أو سحب نقدي في حالة عدم توفر الكرت المحول منه).

رابط تحميل التطبيق الخاص ببطاقة إيزي باي من البريد المصري

ـ يمكنك تحميل التطبيق من خلال الضغط هنا.

وكان وزير القوى العاملة قد طلب من كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها، حيث أنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.

كما أوضح أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلى اليمين.

جدير بالذكر أن مواعيد العمل بمكاتب البريد من 8 ص حتى 1 ظهرا، علما بأنه في بعض المحافظات مكاتب تعمل أيام السبت والاثنين والأربعاء ومكاتب تعمل الأحد والثلاثاء والخميس.