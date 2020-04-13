الصحة العالمية: لم نحسم الأمر حول عودة الإصابة بكورونا بعد الشفاء

قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن سبب مرض أي شخص بفيروس كورونا، قد يتغير بتغير المرض، مشيرًا إلى أن الاستجابة الأولية قد تتغير من شخص لآخر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "قد يبدو المصاب يتحسن، فقد تنخفض الحمى مثلًا، ولكن في حالات أخرى مثلًا، هذه العملية قد تطول، وقد يصاب المريض بأمونيا أيضًا، ويؤدي هذا الأمر إلى تدهور صحي أيضًا".

وتابع: "الحالة الصحية للمريض خلال فترة المرض تتغير استنادا إلى وضعه وإلى أعراض المرض التي تظهر عليه، وحالة جهاز المناعة وحالة الأجهزة المختلفة".

وواصل: "فيما يخص التعافي، وبعد ذلك العدوى المتجددة، أعتقد أن الإجابة على ذلك ليست متاحة ولكن أتوقع أن الذي لديه استجابة مناعية كاملة تصبح لديه حصانة في المستقبل، ولكننا لا نعرف المدة التي يحتاجها جسده حتى يستعيد إمكانياته الوقائية، والبيانات في هذا الصدد غير دقيقة".