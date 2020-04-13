البابا فرنسيس: نصلي من أجل من يبحثون عن سبيل للخروج من أزمة كورونا 

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إلى الصلاة من أجل الحكام والعلماء الذين يبحثون عن سبيل للخروج من أزمة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"ولمرحلة ما بعد الوباء، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكتب البابا فرنسيس في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر: "لنصلي معا من أجل الحكام والعلماء والسياسيين الذين بدؤوا يبحثون عن سبيل للخروج من هذه الأزمة ولمرحلة ما بعد الوباء، لكي يجدوا الحلول الصحيحة التي تكون على الدوام لصالح الناس والشعوب".

وأشاد بابا الفاتيكان، بالجهد الذي تقوم به النساء في مجال القطاع الصحي، وقال: "أريد اليوم أن أتذكر معكم ما تقوم به العديد من النساء في زمن حالة الطوارئ الصحية كي يعتنين بالآخرين".

وكان البابا فرنسيس دعا في رسالة عيد الفصح أمس الأحد، لإلغاء ديون الدول الفقيرة، وتطبيق وقف شامل لإطلاق النار في جميع مناطق النزاع، في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأعرب البابا فرنسيس عن أمله في "تخفيف العقوبات العالمية التي تمنع الدول التي تعاني منها من تقديم الدعم الملائم لمواطنيها".