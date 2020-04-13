 ارتفاع عدد مصابي كورونا في السودان إلى 29 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، ارتفاع عدد مصابي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 29 حالة، بعدما تم تأكيد إصابة 10 أشخاص، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور المرض في السودان.

وذكرت الوزارة السودانية، في بيان، أن التقارير الوبائية، أكدت تسجيل 10 جديدة للإصابة بكورونا المستجد، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في السودان إلى 4 حالات، فيما تم شفاء 3 مصابين.

السيادة السوداني يشيد بدعم الأردن للتصدي لكورونا

وفي سياق متصل، تسلم عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، الدكتور صديق تاور، اليوم، دعم ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني، للسودان للتصدي لكورونا.

وجاء ذلك خلال لقاء تاور اليوم بالقصر الجمهوري، سفير المملكة الأردنية بالسودان محمود فنخور الخزاعلة.

وقال الخزاعلة، في تصريح صحفي، إن دعم المملكة عبارة عن هدية من الملك عبدالله الثاني للشعب والحكومة السودانية لتعزيز جهود السودان لاحتواء تفشي وانتشار كورونا المستجد، الذي اجتاح الدول العربية والعالم أجمع.

وأشاد السفير الأردني، بالإجراءات الممتازة التي ظلت تتخذها الحكومة السودانية في هذا الجانب، مؤكدًا وقوف وتضامن الحكومة والشعب الأردني مع السودان في مثل هذه الظروف.