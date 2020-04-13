ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في العراق إلى ألف و378 إصابة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أن المجموع الكلي للإصابات بكورونا المستجد "كوفيد 19"، أصبح ألفا و378 إصابة في عموم العراق.

وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة، اليوم، 26 إصابة مؤكدة في عموم العراق، وحالتي وفاة؛ وحالات الشفاء فبلغت 77 حالة.

الصحة العراقية: عدد حالات الشفاء بلغ 717

وأشات الوزارة العراقية، إلى أن مجموع الوفيات بلغ 78 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 717 حالة، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية "نينا" أن مختبرات الصحة المختصة، أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية، ألفين و376 فحصًا ومن ضمنها مختبرات أقليم كردستان العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة 37 ألف و791 نموذجًا.