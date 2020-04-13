وفاة مصريين اثنين بفيروس كورونا وآخر حالته حرجة في أمريكا

توفي مواطنين مصريين اثنين، بينما يقبع آخر في حالة حرجة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال أخر 24 ساعة في مدينة "نيويورك" الأمريكية.

وقال محمد العالم الكاتب الصحفي في واشنطن، لـ"الوطن"، إن الحالة الأولى لمواطن يدعى حسام بسيوني خمسيني العمر بعد أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا، والثاني يدعى يسري قطب وتوفي عقب اكتشاف إصابته بنحو 6 أيام.

وستجرى إجراءات الدفن الخاصة بهم من قبل مراكز الإسلامية بالتنسيق مع السلطات الأمريكية.

وشهدت الساعات الماضية، تدهور حالة مواطن مصري يدعى عمر عبدالهادي أحد سكان مدينة نيويورك، بعد نقله للمستشفى منذ نحو أسبوعين، وأنه حاليا يخضع لعملية جراحية دقيقة بأحد مستشفيات العزل بالمدينة في محاولات لتحسين حالته الصحية التي تأخرت بشكل كبير.