عمرو طلعت: اليوم الأول لصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة مر بسلاسة

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه أجرى جولة واسعة في 4 محافظات تفقد خلالها أكثر من 12 منفذا بين مكاتب بريد والمدراس منافذ البنك الزراعي خصصت لصرف رواتب العمالة غير المنتظمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة"، أن عملية الصرف تسير بشكل مرضي جدا، وميسرة كما وضعت مقاعد جلوس بشكل متباعد وبشكل كريم يليق بالمواطن المصري ويراعي الحالة الحالية.

وتابع: "هناك ميكنة كاملة للعمل ويتوجه المواطن إلى أي منفذ من منافذ البنك الزراعي، وكل اللي عليه أنه يصطحب بطاقته الشخصية وهاتفه وسيفتح له حساب في البريد أو البنك الزراعي المصري، وهو خطوة في مشوار التحول الرقمي والشمول المالي، وكل مواطن هيكون له حساب وهتجيله رسالة على تليفونه تقوله الفلوس في حسابك".