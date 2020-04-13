طلعت: زيادة سرعة الإنترنت مكنا من استيعاب ضغوط غير مسبوقة أثناء كورونا

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه كان هناك مشروع ضخم لإعادة هيكلة البنية المعلوماتية ورفع كفاءتها في عام 2019، ونتج عن ذلك مضاعفة سرعة الإنترنت في مصر لـ6 أضعاف.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أن مضاعفة سرعة الإنترنت في مصر لـ6 أضعاف مكن من استيعاب الضغوط غير المسبوقة خلال الفترة الحالية نتيجة إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن كورونا جعلت التعليم عن بعد وتلقي التدريب المهني عن بعد، وعقد اجتماعات مع أطراف أخرى في دول أخرى عن بعد أمر مستساغ، وبعد انتهاء الأزمة يجب أن نستمر ونبني على هذه الممارسات وما وصلنا إليه في التحول الرقمي.