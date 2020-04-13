ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في باكستان إلى 5 آلاف و374

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم، ارتفاع حصيلة المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 5 آلاف و374 حالة، توفيت منها حتى الآن 93 حالة، وتماثلت للشفاء ألف و95 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات الوباء بوزارة الصحة الباكستانية أن 4 آلاف و186 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي، منها 44 حالة في وضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأضاف المركز الباكستاني، أن من إجمالي الحالات المؤكدة للمصابين بالوباء في باكستان توجد ألفين و594 حالة في إقليم البنجاب، وألف و411 حالة في إقليم السند، و744 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و230 حالة في إقليم بلوشستان و224 في إقليم جيلجت بلتستان و40 حالة في إقليم كشمير الحرة و131 حالة في منطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.

وكانت الحكومة الباكستانية قررت في وقت سابق، تمديد فترة الإغلاق العام المطبق في باكستان حتى 14 أبريل الجاري لاحتواء انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأطلقت باكستان برنامجا لإعادة رعاياها إلى أراضيها، لمدة أسبوع، اعتبارا من السبت الماضي لإعادة مواطنيها العالقين في الخارج بسبب تعطل الرحلات الجوية وتشديد قيود السفر في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".