تيسيرا على العملاء.. غازتك تلغي غرامات تأخر أقساط تحويل السيارات
كتب:
مارينا رؤوف
09:22 م | الإثنين 13 أبريل 2020
قررت شركة غازتك، إلغاء تطبيق غرامات التأخر حاليا على العملاء في سداد أقساط تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي في مراكز الشركة.
إضافة إلى ذلك، اتخذت الشركة مؤخراً إجراءات أخرى لتسهيل سداد العملاء لأقساط التحويل من خلال منافذ شركة فورى المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وذلك بأقل تكلفة وبهدف التخفيف على عملاء الشركة فى سداد مستحقاتهم والتزاماتهم الشهرية.
وطبقاً لهذا النظام، يمكن للعميل التوجه لأى مركز فورى، ومن خلال كود رقم (580) الخاص بغازتك ورقم فاتورة تحويل سيارة العميل، يتم سداد قسط التحويل.
ومن ناحية أخرى، قامت شركة غازتك بتعزيز شبكة محطاتها للتموين بالغاز الطبيعى في منطقة الوجه القبلى وذلك بافتتاح وتشغيل محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى بنى سويف والتى تعد المحطة الثانية التابعة للشركة بالمحافظة، وتم تزويدها بعدد 6 نقاط شحن.
وقد قامت الشركة سابقاً بإنشاء أول محطة للتموين بالغاز فى بنى سويف فى عام 2000 وتبعها افتتاح وتشغيل محطتين فى محافظة الفيوم ثم محطات أخرى فى المنيا وسوهاج وأسوان وقنا، وجارى أيضاً إنشاء محطة في مدينة الأقصر.
وتعد محطة بنى سويف ثانى محطة للشركة تستخدم تقنيات التموين بالغاز الطبيعى المتطورة حيث تم وضع تسهيلات الغاز من ضواغط وخزانات غاز وملحقاتها بدور علوي أعلى مظلة التموين وهو ما يتيح مساحات واسعة بالمحطات يمكن استغلالها فى أنشطة مختلفة لخدمة العملاء، الأمر الذى من شأنه الإسهام فى تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى.
وكان لغازتك السبق في استخدام هذه التقنية لأول مرة في مصر والشرق الأوسط في محطة الشركة في ببورسعيد.
وبتشغيل محطة بنى سويف، يصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى التابعة للشركة إلى 94 محطة تنتشر فى 22 محافظة، وهو أعلى معدل انتشار جغرافى لمحطات الخدمة والتموين بالغاز بين جميع الشركات العاملة فى مجال غاز السيارات فى مصر. كما يبلغ عدد السيارات التي تحويلها بمراكز الشركة أكثر من 140 ألف سيارة.