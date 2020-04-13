تيسيرا على العملاء.. غازتك تلغي غرامات تأخر ‏أقساط تحويل السيارات

قررت شركة غازتك، إلغاء تطبيق غرامات التأخر حاليا على العملاء في سداد أقساط تحويل ‏سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي في مراكز الشركة.‏

إضافة إلى ذلك، اتخذت الشركة مؤخراً إجراءات أخرى لتسهيل سداد العملاء لأقساط التحويل من خلال ‏منافذ شركة فورى المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وذلك بأقل تكلفة وبهدف التخفيف على عملاء الشركة ‏فى سداد مستحقاتهم والتزاماتهم الشهرية.

وطبقاً لهذا النظام، يمكن للعميل التوجه لأى مركز فورى، ومن ‏خلال كود رقم (580) الخاص بغازتك ورقم فاتورة تحويل سيارة العميل، يتم سداد قسط التحويل. ‏

ومن ناحية أخرى، قامت شركة غازتك بتعزيز شبكة محطاتها للتموين بالغاز الطبيعى في منطقة الوجه ‏القبلى وذلك بافتتاح وتشغيل محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى بنى سويف والتى تعد ‏المحطة الثانية التابعة للشركة بالمحافظة، وتم تزويدها بعدد 6 نقاط شحن.

وقد قامت الشركة سابقاً بإنشاء ‏أول محطة للتموين بالغاز فى بنى سويف فى عام 2000 وتبعها افتتاح وتشغيل محطتين فى محافظة الفيوم ‏ثم محطات أخرى فى المنيا وسوهاج وأسوان وقنا، وجارى أيضاً إنشاء محطة في مدينة الأقصر. ‏

وتعد محطة بنى سويف ثانى محطة للشركة تستخدم تقنيات التموين بالغاز الطبيعى المتطورة حيث تم ‏وضع تسهيلات الغاز من ضواغط وخزانات غاز وملحقاتها بدور علوي أعلى مظلة التموين وهو ما يتيح ‏مساحات واسعة بالمحطات يمكن استغلالها فى أنشطة مختلفة لخدمة العملاء، الأمر الذى من شأنه الإسهام ‏فى تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى.

وكان ‏لغازتك السبق في استخدام هذه التقنية لأول مرة في مصر والشرق الأوسط في محطة الشركة في ‏ببورسعيد.‏

وبتشغيل محطة بنى سويف، يصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى التابعة للشركة إلى 94 محطة ‏تنتشر فى 22 محافظة، وهو أعلى معدل انتشار جغرافى لمحطات الخدمة والتموين بالغاز بين جميع ‏الشركات العاملة فى مجال غاز السيارات فى مصر. كما يبلغ عدد السيارات التي تحويلها بمراكز الشركة ‏أكثر من 140 ألف سيارة. ‏