النيابة العامة تطالب الآباء بترسيخ تقديس الأديان لدى أبنائهم

أهابت النيابة العامة بالآباء أن يرسخوا في نفوس أبنائهم ما نشأ عليه المجتمع المصري وتميز به بمختلف طوائفه ودياناته والحضارات التي نشأت على أرضه؛ من مبادئ توقير وتقديس الأديان وشعائرها، وأن بلادهم كانت وستظل منارة رائدة لسائر الأديان السماوية كونها أرض الأنبياء والرسالات، وأن التَّمَيُّز بصالح الأعمال، خير وأبقى من شهرة زائفة تُبنى على ضلال.

جاء ذلك في إطار قرار النائب العام بحبس 3 متهمين في واقعة ازدراء الدين الإسلامي بتصوير مشهد لأحدهم يقوم بدور مصلي ويدخن سيجارة قدمها له الثاني وصورهم الثالث حيث اعترف المتهمون أنهم قاموا بذلك من أجل الشهرة وازدراء الدين الإسلامي.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها على تصديها لمثل هذه الجرائم المشينة، وتكاتفها مع أجهزة إنفاذ القانون المعاونة لها ضدها؛ حفاظاً على قداسة الأديان وتعظيماً لشعائرها، وعلى عقائد ومبادئ شباب هم أمل الحاضر والمستقبل.