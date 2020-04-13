أستاذ استثمار: الاقتصاد المصري يتمتع بالتنوع لدرجة تجعله يتخطى الأزمات

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن المجتمع الدولي ككل في الظروف الحالية يمر بتغيرات كبيرة للغاية، وأنه حتى هذه اللحظة يستمر المجتمع الدولي في التأثر بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن التحليلات الاقتصادية التي تتوالى والتقيمات التي تصدر من آن لآخر ولكن حتى هذه اللحظة التقييمات الحقيقية لكل اقتصاديات العالم لم تصل بعد إلى درجة عالية من الدقة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما يتعلق بالاقتصاد المصري يجب أن نشير إلى عدة أمور، وأنه حتى الآن ما زال لطف الله يعم على الشعب المصري، وأن انتشار الوباء في حدة الأدنى.

وتابع: "ما زال الاقتصاد يتحرك بشكل جيد وطبيعي على الرغم من أنه مؤكد وجود عدد من قطاعات النشاط الاقتصادي تتأثر بشدة مثل قطاع الطيران والسياحة، لكن الاقتصاد المصري يتمتع بدرجة عالية من التنوع وهو من تجارب العقود الماضية".