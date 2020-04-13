مديرية أمن بني سويف تطلق مبادرة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

نظمت مديرية أمن بني سويف، بإشراف اللواء زكريا صالح مدير الأمن، اليوم ، حملة "كلنا واحد"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بمركز إهناسيا، في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشملت الحملة التي جابت عددًا من القرى، بحضور العميد محمود مهني مأمور مركز شرطة إهناسيا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بمختلف السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيضات امتدت إلى 50٪ على مختلف السلع والمنتجات.

وشهدت الحملة إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لجهود الوزارة في هذا الإطار.

وشملت الحملة توزيع عدد من الكمامات على المواطنين بالمجان، وفرض التباعد الاجتماعي بينهم، منعًا للتجمعات، ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد.