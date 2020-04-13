"ضلوا تذكرونا".. "الصحفيين" تنعى الزميلة غادة الشريف

توفيت اليوم، الزميلة غادة الشريف، الصحفية بـ"المصري اليوم"، بعد صراع مع المرض، ونعى عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، الزميلة عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبر صفحته: "رحم الله زميلتنا المحترمة، غادة الشريف الصحفية بالمصري اليوم، تغمدها الله بواسع رحمتها وألهم أهلها وزملائها الصبر على قضاء الله".

ونعى عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، الزميلة غادة الشريف، قائلا: "خبر صادم، البقاء لله في الزميلة المجتهدة النبيلة غادة الشريف، اللهم تقبلها بواسع رحمتك، خالص العزاء للأسرة الكريمة ولكل الزملاء في المصري اليوم".

وكانت الزميلة غادة الشريف، قد فازت بجائزة القصة الإنسانية عن عملها "ليلة على الرصيف"، التي عايشت مغامرة لرصد معاناة المشردين في الشوارع، في مسابقة مصطفى وعلي أمين الصحفية، عن الأعمال المنشورة في عام 2019.

وكان لـ غادة نشاط واهتمام بملف المرأة، ونجاحها في فتح الملفات المسكوت عنها، وإلقائها الضوء على جميع قضايا المرأة مثل المواريث والختان وتجارة الجسد وزواج القاصرات، وحصلت على جائزة هيكل للصحافة عام 2017، كما فازت بجائزة "سمير قصير لحرية الصحافة"، لأفضل تحقيق استقصائي لعام 2017، عن تحقيقها "أسرار عالم تجارة الجسد"، والذي كشف عن زواج المتعة في مصر.

وكان آخر ما نشرته الزميلة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك، 5 أبريل الجاري، صورة بالأبيض والأسود عليها عبارة "ضلوا تذكرونا"، وهي اسم لأغنية لفيروز من كلمات وألحان الأخوين رحباني.