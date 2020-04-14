أون لاين.. مكتبة الإسكندرية تستعرض سيرة القديسة "كورونا" شفيعة الأوبئة

ينظم مركز الدراسات القبطية، التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية محاضرة عبر الإنترنت بعنوان "القديسة القبطية كورونا.. شفيعة الأوبئة والأمراض المعدية"، في الثامنة من مساء غد الأربعاء.

ويلقي المحاضرة الدكتور عزت صليب خبير التراث القبطي بوزارة السياحة والآثار، ومدير عام ترميم الآثار القبطية بوزارة الآثار، والذي عمل لأكثر من ثلاثين عامًا في المتحف القبطي، والعديد من الأديرة والكنائس الأثرية، وقام بتصميم وتنفيذ ستة عشر متحفًا للآثار القبطية في عدد من الأديرة الأثرية آخرها متحف دير العزب في الفيوم.

وتُنقل المحاضرة على صفحة موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، والتي تحمل عنوان مركز الدراسات القبطية.

ووردت سيرة القديسة المصرية كورونا ضمن قصة استشهاد القديس بقطر عام 177م، وانضمت إلى صفوف الشهداء بعد إيمانها بالمسيحية، بعد أن كانت من أصول وثنية، واستشهدت بطريقة وحشية بعد أن تم ربط جسدها بين شجرتين، فتمزق إلى نصفين.

ومعنى اسم كورونا "الإكليل" أو "التاج"، واعتبرت شفيعة للأوبئة والأمراض المعدية، ووردت سيرتها في العديد من المراجع الحديثة نقلًا عن مصدر قديم ربما يعود إلى الفتره من القرن الرابع إلى السادس الميلاديين، وجسدها محفوظ في مدينة انتزو بشمال ايطاليا.

يذكر، أن مكتبة الإسكندرية اتجهت في إطار الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد إلى التوسع في تقديم خدماتها على الفضاء الإلكتروني، من خلال نشر مائتي ألف كتاب على الإنترنت، وإتاحة خدمات للباحثين عن بعد، وتقديم الأعمال الفنية والثقافية على قناتها على يوتيوب، فضلًا عن الإفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في التفاعل مع قطاعات واسعة من المهتمين.