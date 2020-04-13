عاجل.. وزير التعليم يعلن جدول الأكواد المختلفة للتعامل مع المنصات الرقمية

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها على "فيس بوك"، جدول يوضح الأكواد المختلفة التي ممكن نحتاج إليها للتعامل مع المنصات الرقمية المختلفة التي إتاحتها الوزارة لتطوير نظام التعليم المصري.

ويحتاج كل الطلاب للحصول على "رقم تعريفي" (Identity ID) أو يسمى أحيانا "كود الطالب"، وكذلك يحتاجون لإنشاء حساب على منصة Edmodo، ليس فقط من أجل المشروعات البحثية ولكن لأنها ستكون منصة رئيسية للتعلم في السنوات القادمة.

الجدير بالذكر، أن "كود الفصل" يشار إليه أيضا "رمز الفصل" بنفس المعنى.

ويشار إلى أن "كود جلسة الاختبار"، خاص بالطلاب في المرحلة الثانوية اللذين يمتحنون إلكترونيا.