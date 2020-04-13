التعليم: إعلان الأبحاث التطبيقية للتعليم الفني 18 أبريل.. وبدأنا في تقليل "التخصصات"

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أن الجدول الزمني لطلاب التعليم الفني يبدأ بإعلان تفاصيل الأبحاث التطبيقية في الفترة ما بين ١٨-٢٣ ابريل الجاري ، على ان يبدأ الامداد والتسليم في الفترة ما بين ٢٥ ابريل - ١٥ يونيو

وأضاف مجاهد عبر أحد جروبات واتس أب أن السبب في تحديد تلك المواعيد هو الإعداد الكبيرة جدا من التخصصات الموجودة في التعليم الفني

وأكد مجاهد أن التأخر في اعلان تفاصيل أبحاث وامتحانات طلاب التعليم الفني يجب الا يتم تفسيره على انه عدم اهتمام، قائلا " نحن لم نكن السبب في تضخم عدد التخصصات وقد بدانا التقليل منها باستخدام منهجية الجدارات"