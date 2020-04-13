  325 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، إن بلاده سجلت 325 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال أمس الأحد، من بينها 12 حالة بين الأطفال.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 3 آلاف و102

وأكد ستيبانوف في مؤتمر صحفي أوردته وكالة أنباء يوكرينيفورم اليوم، أنه وفقا للبيانات التي قدمتها المراكز المعملية، جرى تأكيد الإصابة بالوباء خلال أمس الأحد، من خلال اختبارات "بي سي آر" PCR لـ325 شخصا، بما في ذلك 12 طفلا و85 عاملا في مجال الصحة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3 آلاف و102.

وأشار الوزير الأوكراني، إلى تعافي 8 أشخاص، بمن فيهم طفل و4 من العاملين الصحيين، فضلا عن وفاة 10 أشخاص أمس الأحد كان معظمهم من كبار السن.

ووفقا لمركز الصحة العامة، لدى أوكرانيا 3102 حالة، مؤكدة للإصابة بالفيروس بما في ذلك 93 حالة وفاة وتعافي 97 مريضا.