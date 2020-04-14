إزالة 9 حالات تعد على أراضي زراعية بدمياط وميت أبو غالب

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مواصلة الجهود لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع كافة المخالفات والبناء العشوائي، لافتة إلى تحويل جميع المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقًا لما أقره رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا.

وذكرت المحافظ، أن الحملات التى نُفذت اليوم بالتعاون مع الجهات الأمنية أسفرت عن إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية بمساحة 936 متر بغيط النصارى وشط جريبة والسيالة وأولاد حمام وعزب النهضة التابعين لمركز دمياط.

كما أزيلت مقبرة مخالفة، وكذلك رفع تشوينات لمقبرة أخرى على أرض زراعية بمساحة 16 مترًا بمدينة ميت أبو غالب، فضلًا عن إزالة حالة تعد لسور بنى على جسور النيل بفارسكور على مساحة.