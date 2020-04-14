مصادر: عمرو دياب لن يشارك في أوبريت "أنت أقوى"

نفت مصادر مقربة من الفنان الكبير عمرو دياب، ما تردد حول مشاركته في أوبريت "أنت أقوى"، الذي من المقرر أن يطرح عبر الإذاعات والقنوات خلال الأيام المقبلة.

وكان المطرب اللبناني وائل جسار، أخطأ ونشر ملصقا دعائيا لأغنيه تحمل اسم "أنت أقوى"، بمشاركته هو ومجموعة من المطربين من بينهم عمرو دياب، وألحان عمرو مصطفى وكلمات مدحت العدل وتوزيع نادر حمدي.

الأوبريت يشارك في غنائه عدد كبير من النجوم أمثال كارول سماحة وسميرة سعيد وصابر الرباعي، وكلماته "كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدي في القلوب ولا الورود.. هي نور الإنسانية اللي بتعدي الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلي للمحبة والإله.. غني للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة".