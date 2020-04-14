علياء علي.. قصة مصرية عالقة في الهند بسبب كورونا

"أنا محبوسة بين 4 حيطان، وممنوعة أخرج للحصول على المرتب، وبعاني حرفيًا عشان أجد لقمة أكلها".. بهذه الكلمات بدأت علياء علي قصتها، حيث انها عالقة في الهند، وتواجه مشاكل جمة على خلفية تفشي فيروس كورونا هناك.

تروي "علياء"، لـ"الوطن"، أنها جاءت إلى الهند للتدريب لمدة عام، وفجأة وبدون سابق إنذار "قفلت الدنيا علينا بين ليلة وضحاها، بعد قرار حظر التجوال، ووقف الطيران".

وتابعت، أنه من المفترض أن يكون التدريب الخاص بالمنحة داخل أحد الفنادق الكبرى هناك، على أن تتكفل الجهة المانحة بتدبير الطعام والشراب، مع صرف راتب شهري للمتدرب، وتدبير وسائل التنقل، لكن الإجراءات المشددة التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا انعكست سلبًا علينا، "مفيش حد بيسأل عننا، باعتبارنا أجانب دارسين عندهم".

وأضافت "أنا محبوسة هنا منذ أسبوعين، والسلطات تمنعني من الخروج للوصول إلى الفندق، لكي أحصل على راتب شهر مارس، والمسؤولون عن المنحة رفضوا إرسال أحد لي بالمرتب خوفًا على الموظفين".

وتستطرد علياء قائلة، "سبق وحدث لي مشكلة كبيرة حينما نزلت إلى الجراج دون ارتداء كمامة لعدم توافرها، فإذا بأحد يقول لي عليكي بارتداء الكمامة، رغم تأكيدي عدم توافرها والوقوف على بعد أمتار منه، وظل يرفع صوته علي ويهددني لمجرد أني أجنبية، وتعامل بطريقة سيئة للغاية، وتطور الأمر لإحضار الشرطة لي، ما تسبب في انهياري، خاصة في ظل حالة الترصد للأجانب"

وتستطرد "علياء"، قائلة، "لا أملك سوى 200 روبية، وباستلف من زميلتي، ولا أشتري سوى الأساسيات من مياه وبيض وخلافه".

وناشدت "علياء" الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل، وإرسال طائرة خاصة لتقلهم إلى أرض الوطن في أقرب فرصة، قائلة "نحن في مرحلة خطيرة، وبيننا مرضى لا يملكون المال لتدبير احتياجاتهم".