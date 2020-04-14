النقد الدولي يخفف أعباء الدين عن 25 دولة من الأكثر فقرا لمواجهة كورونا

أعلن صندوق النقد الدولي تخفيف أعباء الدين عن 25 دولة من الأكثر فقراً لمساعدتها على مواجهة تفشى فيروس كورونا ن حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى مساعدة إفريقيا بإلغاء قسم كبير من ديونها لمواجهة وباء كورونا.

وأعلن أن حدود فرنسا مع الدول غير الأوروبية ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

وأضاف ماكرون: "سننتصر على كورونا في النهاية لكننا سنضطر للتعايش معه لعدة أشهر".

وأكد أن الإجراءات الاحترازية أثبتت نجاعتها ويجب أن تستمر منوها إلى أن ضرورة مواصلة قرار العزل حتى الـ11 من مايو المقبل.

وأشار ماكرون، إلى أن المستشفيات تعاني ضغطا هائلا ولم تتم السيطرة على الوباء بعد.