شوقي: اليونسكو صنفت مصر من أفضل الدول في ملف التعليم أثناء كورونا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سعيد للغاية من إطلاق منصة "ادمودو"، وأوضح أنها مستقبل باهر لمصر، ليس الأن فقط، خاصة في ظل الأزمة الراهنة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتخدم الطلبة جميعهم من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثانوية العامة، مؤكدا أن هناك إشادات من اليونسكو بالتجربة المصرية.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أنه ينبغي على كل طالب أن يكون له وحساب على منصة "ادمودو"، وأنها تعتبر منصة إدارة تعلم، دخلت 55 ألف مدرسة حكومية، و"هذا الجانب الأجمل في مصر".

وتابع: "منظمة اليونسكو أشادت بالتجربة المصرية وصنفتها من أفضل الدول التي تعاطت مع أزمة فيروس كورونا في ملف التعليم وأصبحت تجربتنا الآن تُبحث لتعمم في دول كثيرة".