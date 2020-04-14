 البنك الدولي: استعداد مانحين لتعليق مدفوعات الديون للدول الأشد فقراً

أعلن البنك الدولي أنه يشهد استعدادًا كبيرًا من جانب الدائنين الثنائيين الرسميين لتعليق سداد ديون الدول الأكثر فقرًا في العالم حتى يتمكنوا من التركيز على مكافحة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال المدير الإداري للبنك الدولي أكسل فان تروتسينبورج، "إن مجموعة العشرين من الاقتصادات الرئيسة ومجموعة السبعة (G7) تدعم إلى حد كبير دعوة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لوقف مدفوعات الديون بشكل مؤقت".

وشدد تروتسينبورج، على أن الجميع يفهم أننا بحاجة لمساعدة البلدان الأكثر فقراً، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وخفف صندوق النقد الدولي، أعباء الدين عن 25 دولة من الأكثر فقرا لمساعدتها على مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في وقت سابق، من أن أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ستجعل النمو الاقتصادي العالمي سلبيا خلال العام الجاري.

وقالت جورجيفا، في تصريح صحفي، إن العالم يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير الذي وقع في ثلاثينيات القرن الماضي، مضيفة أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضررا، ما يتطلب مساعدة خارجية تقدّر بمئات المليارات من الدولارات.