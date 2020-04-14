استرداد مئات الملايين من الأراضي اليوم في حملة إزالة "مخالفات كورونا"

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه في إطار فرض هيبة الدولة والتنسيق مع قوات الأمن والمحافظين كان من الأهمية أن يجري إزالة كل التعديات، وخاصة في الفترة الماضية، خلال تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث استغل بعض من ضعاف النفوس هذه الفترة وإنشغال الدولة المصرية بمكافحة الفيروس وخالفوا القوانين للتربح غير المشروع.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أمس، أنه في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على المحافظين بالمتابعة على مدار الساعة، موضحا أنه جرى، اليوم، على مستوى المحافظات المصرية تنفيذ 1078 حالة إزالة، وإجمالا منذ توجيهات الرئيس جرى تنفيذ 8284 حالة إزالة، و"استرددنا من خلالها مئات الملايين من الأمتار المربعة وأيضا إزالة ما يتجاوز من الـ83 ألف مربع من مخالفات البناء سواء بناء مخالف أو تعلية على بناء".

قاسم: حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية هدفها فرض هيبة الدولة

وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إنه إزالة التعديات على أراضي زراعية وصلت إلى 3400 فدان، وهو "ما نؤكد خلاله الحفاظ على أراضي الدولة وحق الشعب المصري وهو موجة من موجات استرداد حق الشعب وبالتالي كل الإجراءات التي تتم الآن تكون بشكل فوري لفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون".

وأضاف قاسم، أن نزول اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أمس، مع محافظ الجيزة لإزالة الـ25 عقارا المخالفين للبناء، يؤكد "أننا حريصين على تنفيذ كل حالات الإزالة بشكل كامل ليس على مستوى محافظة الجيزة فقط ولكن على مستوي محافظات الجمهورية"

وأوضح أن عدد الإزالات على مستوي محافظة الجيزة من مخالفات زراعية فقط 136 حالة، وعدد مخالفات البناء 3 حالات وعلى مستوى الأملاك فعدد مخالفات البناء 109 مخالفات.