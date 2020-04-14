اختبار كورونا لنجلة وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني  

قالت رئاسة الوزراء البريطانية إنه أجري اختبار لوباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، لنجلة وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل جوف، لكي يستطيع والدها العودة إلى مهمته الأساسية في محاربة الوباء في المملكة المتحدة.

وكان من المقرر أن يقضي جوف 14 يوما في عزل منزلي بعد أن ظهرت على ابنته أعراض المرض، وفق تعليمات الحكومة، لكن بعد الاختبار وإعلان عدم إصابتها بالمرض، سيعود جوف إلى العمل بدءا من غد الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء مساء اليوم، أن الاختبار الذي أجرى لها جاء بناء على نصيحة كبير الأطباء في رئاسة الوزراء كريس ويتي.

وأشار المتحدث البريطاني، إلى "إن الوزير جوف دوره أساسي في خطة التعامل مع وباء كورونا، موضحا: "أن الاختبار الذي جرى لابنة مايكل جوف كان ضروريا حتى يستطيع العودة للعمل في إطار خطة التعامل مع الوباء".

وارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بوباء كورونا المستجد (كوفيد 19) في بريطانيا، اليوم، إلى 11 ألفا و329 حالة، بزيادة قدرها 717 حالة عن أمس الأحد، بحسب بيانات وزارة الصحة البريطانية والتي تشمل فقط حالات الوفاة في المستشفيات.

وأظهرت بيانات الوزارة البريطانية، أنه جرى تأكيد أكثر من 4 آلاف حالة إصابة جديدة بالوباء، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 88 ألفا و621 حالة حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، وفقا لما نقلته صحيفة "الإندبندت" البريطانية على موقعها الإلكتروني.