الأوقاف: طلب كبير من المستشفيات على قناع الوجه الواقي

أعلن الدكتور شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بأن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف قد تلقت العديد من الطلبات من جهات متعددة لقناع الوجه الواقي الشفاف غير أنها تعطي أولوية في تنفيذ الطلبات للمستشفيات والجهات الطبية وشركات المقاولات، حيث نفذت المجموعة عدة طلبيات لعدد كبير من المستشفيات العامة والخاصة.

وبحسب بيان للأوقاف، فقد دشنت المجموعة الخط الثاني ليصل إنتاجها ألف قناع يوميا بواقع خمسمائة قناع لكل خط، وجار تدشين الخط الثالث خلال هذا الأسبوع وصولًا لستة خطوط قبل نهاية الشهر الجاري أبريل 2020، وعشرة خطوط قبل نهاية مايو المقبل.

وقالت في بيانها: إن استخدامات القناع متعددة وليست مرهونة بظروف الأزمة الراهنة، وقد تم تسليم 300 قناع لمستشفى الزهراء الجامعي و100 قناع لمستشفى الحسين الجامعي و50 قناعًا لمستشفى الدعاة وطلبيات كثيرة لعدد من الجهات والمؤسسات الطبية وغير الطبية.

وتابعت: كما تم تسليم 50 قناعًا لأمن وزارة الأوقاف، وجار تسليم 300 قناع لمعهد القلب بإمبابة، وعدد من الطلبيات الأخرى، وسيتم تسليم ألف قناع لوزارة الصحة كهدية من وزارة الأوقاف.

وواصلت: سيتم الإعلان خلال 24 ساعة عن بعض منافذ البيع والخط الساخن لخدمة التوصيل للمؤسسات والمنازل.