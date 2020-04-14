الإفتاء عن إطلاق هاشتاج "الصدقة أولى": سد احتياجات الإنسان شيء مقدس

علق الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، على إطلاق دار الإفتاء المصرية، هاشتاج بعنوان الصدقة أولى، متضمنًا دعوة تبرع للوطن ولأبنائه من الذين تقدموا لأداء العمرة الرمضانية، وحالت ظروف انتشار فيروس كورونا دون قدرتهم على تحقيق رغبتهم في زيارة بيت الله الحرام ومدينة النبي.

وقال عمران، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "من مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "CBC": "الشرع علمنا أن نرتب الأولويات، وأولى شيء هو واجب الوقت، حتى يحصل على الثواب الأكبر من الوقت".

وأضاف عمران: "الآن وبسبب انتشار فيروس كورونا، هناك الكثير من الساعين إلى لقاء الله وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رتبوا أنفسهم على الخروج إلى العمرة، لكن الله شاء أن تؤجل".

وأشار إلى أن احتياج الإنسان شيء مقدم عند الله، حيث النبي تعلق بالكعبة وخاطبها: "ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك. والذي نفس محمَّد بيده، لحُرْمَة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا".

وأردف، أن الإنسان شيء مقدس وإدخال السعادة عليه وإغاثته شيء مقدس في الشرائع كلها: "والآن أصبح الكثير من الناس في عسرة، مثل الذين يعملون باليومية".

وأتم: "لمن يبتغي ثواب الله سبحانه ان توزع الأموال على هذه الطبقات، وابن عباس رضي الله عنه، خرج عن الاعتكاف في المسجد النبي، لسد حاجة رجل، وقال إن النبي أن يمشي أحدكم في حاجة أخيه خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا".