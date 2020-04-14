بالصور.. تفاصيل تطبيق الموبايل "easy pay" من البريد المصري

يقدم البريد المصري لمستخدمي الكروت مسبقة الدفع إيزي باي، تطبيق عبر الهاتف المحمول يمكن تحميله من خلال جوجل بلاي، ومتاح نسخه من خلال أب ستور.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية تفاصيل تطبيق الموبايل، وطريقة تفعيله، ورابط تحميل التطبيق، وفقا لما أعلنته هيئة البريد.

تفاصيل تطبيق الموبايل الخاص ببطاقة إيزي باي التابعة للبريد المصري

أعلنت هيئة البريد عن أخر تحديث لأبليكشن easy pay بعد إجراء حلول للمشاكل السابقة بالإضافة إلى بعض الخصائص الجديدة وأهمها:

ــ إتاحة التسجيل في الأبليكشن من خلال الموبايل بدلا من الذهاب لمكتب البريد واستلام كود التفعيل مباشرة.

ـ إتاحة إظهار كشف حساب مختصر للحركات على الكارت بحد أقصى 10 حركات تعامل بالكرت سواء سحب أو شراء أو تحويل.

ـ إتاحة إضافة كارت جديد من خلال البرنامج نفسه (جولد أو كلاسيك).

ـ إتاحة التحويل الداخلي من رصيد كرت لكرت آخر على نفس الأبليكشن (الهدف منها استخدام الرصيد في الكارت المحول إليه في عمليات شراء أو سحب نقدي في حالة عدم توفر الكرت المحول منه).

رابط تحميل التطبيق الخاص ببطاقة إيزي باي من البريد المصري

ـ يمكنك تحميل التطبيق من خلال الضغط هنا.

جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة أوضح أن المستحق لمنحة العمالة الغير منتظمة يتسلم كارت مسبوق الدفع (ATM) مجانا مربوط بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، وذلك لصرف المرحلة الثانية والثالثة من المنحة خلال شهري مايو ويونيو 2020. وسيجرى إرسال رسالة نصية لهم توضح أن المنحة تحولت إلي حساباتهم لاستلامها من أي صراف آلي.