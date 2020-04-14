نقابة الأطباء تحدد 9 نصائح مهمة للفريق الطبي أثناء ممارسة عمله

حددت النقابة العامة للأطباء، 9 نصائح مهمة لأعضاء الفريق الطبي للالتزام بها، خلال ممارسة عملهم في ظل الأزمة الراهنة ومواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وجاءت نصائح نقابة الأطباء، بحسب بيان صادر عنها أمس، كالتالي:

1- ارتداء الكمامة أثناء العمل.

2- الكمامة المطلوبة عند مخالطة حالات مشتبه بها هي الكمامة عالية الحماية N95 مع الحالة التي تعاني من حرارة وكحة أو احتقان بالحلق.

3- الكمامة ضرورية لأطباء الحميات والصدر والأطفال والباطنة والأنف والأذن، وبالطبع طوارئ المستشفيات والعناية المركزة.

4- حال عدم توافر الكمامة يمكن استخدام 2 "ماسك" جراحي، وهذا أضعف الإيمان ولكن لا يمكن العمل دون "ماسك".

5- الأطباء الذين لا يتعاملون مع حالات حرارة والتهاب وجهاز تنفسي، يمكنهم الاكتفاء بـ"الماسك" الجراحي، والكمامة تستخدم مرة واحدة فقط، وتستبدل عندما تصبح مبللة ببخار الماء نتيجة التنفس.

6- الالتزم بارتداء القفازات والمواظبة على غسيل الأيدي، وتطهيرها بالكحول.

7- تنظيف الأسطح والمقابض بالكلور المخفف، 20 سنتيمتر مكعب كلور على 980 سنتيمتر مكعب ماء، ويوضع السائل في رشاش لتنظيف الأسطح بانتظام.

8- حالة عدم توفير المستشفى أي من مستلزمات مكافحة العدوى، اطلب من المدير توفيرها، وإذا لم تجد استجابة فورية أرسل لشكاوى النقابة واتس 01095111247، ولشكاوى مجلس الوزراء.

9- دقة إجراءات مكافحة العدوى في المستشفيات ضرورية جدا للحفاظ على سلامة حياة أعضاء الفريق الطبي، وضرورية لمحاصرة فيروس كورونا وحماية المواطنين من المترددين على المستشفيات، لأن أي تهاون في إجراءات مكافحة العدوى خطر يهدد الجميع، وقد يحول المستشفيات لأماكن تنقل العدوى.