الصين تفرض قيودا على أبحاث أصل كورونا

فرضت السلطات الصينية، قيودا على نشر الدراسات والبحوث التي تتعلق بأصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي أصاب ما يقارب الـ2 مليون شخص حول العالم.

وأصدرت الصين قرارا بضرورة إخضاع أي بحوث علمية متعلقة بمسألة المصدر الأول لفيروس كورونا، إلى الرقابة والمراجعة قبل أن يتم نشرها، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأكد قسم العلوم والتكنولوجيا بوزارة التربية الصينية، على ضرورة أن تمر الأوراق الأكاديمية المتعلقة بمصدر فيروس كورونا، بمرحلة إشراف كثيف، بالإضافة إلى نشرها على نطاق ضيق.

وعلق باحث صيني رفض ذكر اسمه، على القرار قائلا إنه من شأنه أن يعرقل جهود الكشف عن أصل فيروس كورونا، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشار الباحث إلى أن القرار يترجم رغبة السلطات الصينية في التحكم فيما يقال بشأن الفيروس، حتى لا يكشف فيما بعد عن أن الصين هي سبب انتشار الفيروس في العالم.