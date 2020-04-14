الشباب والرياضة تعلن نتائج مهرجان إبداع 8 للجامعات 2020 "أون لاين"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة نتائج مسابقة مهرجان "إبداع 8" لطلاب الجامعات، للمرة الأولى "أون لاين"، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكانت وزارة الشباب والرياضة رصدت 5 ملايين جنيه إجمالي قيمة جوائز المهرجان، الذي يعقد للموسم الثامن على التوالي، في 23 مجال فني وعلمي وثقافي بالإضافة إلى جوائز الطالب والطالبة المثالية.

أبرز النتائج التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة

وفاز بالمركز الأول في مجال الغناء الجماعي فرفة جامعة حلوان بالمركز والحصول على جائزة قيمتها 160 ألف جنيه، وفي المركز الثاني جامعة القاهرة وجائزة قيمتها 72 ألف جنيه، وفي المركز الثالث جامعة بني سويف وجائزة قيمتها 54 ألف جنيه.

وفي مسابقة العزف الجماعي غير المتخصص، فازت جامعة عين شمس بالمركز الأول وجائزة قدرها 160 ألف جنيه، وجامعة قناة السويس في المركز الثاني وجائزة قدرها 64 ألف جنيه، وفي المركز الثالث جامعة القاهرة وجائزة قدرها 57 ألف جنيه.

وفي فرع العزف الجماعي غير المتخصص، فاز المعهد العالي للموسيقى بالمركز الأول وقيمة جائزته 90 ألف جنيه، وفازت جامعة الإسكندرية بالمركز الثاني وقيمة جائزته 64 ألف جنيه، وفازت جامعة بورسعيد بالمركز الثالث وجائزة قدرها 54 ألف جنيه.

وفي فرع الغناء الفردي فازت مي خالد فكري من جامعة الأقصر بالمركز الأول عن أغنية "تعالى يا با" وجائزة قدرها 20 ألف جنيه، وفاز مؤمن أحمد خليل من أكاديمة الفنون بالمركز الثاني وجائزة قدرها 18 ألف جنيه، وفازت تقى محمد عبدالرحمن من جامعة MSA بالمركز الثالث وجائزة قدرها 16 ألف جنيه.

وفي فرع العزف الفردي، فاز بالمركز الأول يوسف مصطفى محمد من جامعة الإسكندرية وجائزة قدرها 20 ألف جنيه، وفاز بالمركز الثاني يحيى رمضان وجائزة 18 ألف جنيه، ومحمود عوض من جامعة بورسعيد بالمركز الثالث وجائزة 16 ألف جنيه.

وفي فرع السيناريو والحوار، فاز باسل عبدالعزيز فاروق من جامعة طنطا، وجائزة 20 ألف جنيه، وفاز بالمركز الثاني أمير اسلام عيد من جامعة القاهرة وجائزة 18 ألف جنيه، وفاز بالمركز الثالث نورا حسام الدين من جامعة الإسكندرية وجائزة 16 ألف جنيه.

وفي فرع الطالب المثالي والطالبة المثالية، التي أعلنتها الفنانة نشوى مصطفى، فاز بالمركز الأول أحمد ياسر حافظ من أكاديمية الشرطة وجائزة 20 ألف جنيه، وفي المركز الثاني فاز وليد خالد يوسف من كلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط وجائزة 18 ألف جنيه، وبالمركز الثالث فازت هنا محمد أحمد بكلية الطب جامعة المنصورة وجائزة 16 ألف جنيه.

وفي فرع التصوير، فازت آيه صبري بالمركز الأول جامعة القاهرة وجائزة 20 ألف جنيه، وبالمركز الثاني فاز محمود جمعة زكي من جامعة حلوان وجائزة 18 ألف جنيه، وبالمركز الثالث فازت إيفيلين خليل ملاك من جامعة المنيا وجائزة 16 ألف جنيه.

وفي فرع الجرافيك، فاز حسام ياسر رزق بالمركز الأول جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجائزة 20 ألف جنيه، وإسراء علي مهنا من جامعة المنيا بالمركز الثاني، وروشان علاء الدين من جامعة المستقبل بالمركز الثالث وجائزة 16 ألف جنيه.

وفي فرع الأشغال الفنية، فازت بالمركز الأول روان إبراهيم من جامعة حلوان وجائزة قدرها 20 ألف جنيه، وبالمركز الثاني إبراهيم كامل من المعهد العالي للتكنولوجيا بكفر الشيخ وجائزة 18 ألف جنيه، وبالمركز الثالث دنيا السيد من جامعة القاهرة وجائزة 16 ألف جنيه.

وفي فرع الابتكارات العلمية (الإنترنت والذكاء الاصطناعي) فاز فريق جامعة الأقصر بالمركز الأول 3 طلاب وجائزة 42 ألفا و124جنيها، وفاز بالمركز الثاني فريق جامعة الإسكندربة 4 طلاب وجائزة 42ألفا و125جنيها، وبالمركز الثالث جامعة الفيوم وجائزة 16 ألف جنيه.

يذكر أن 20 الف طالب وطالبة من مختلف الجامعات والمعاهد والأكاديميات شاركوا في المسابقة، التي أقيمت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 23 مجالا فنيا وابداعيا وثقافيا، بقيمة جوائز 5 ملايين جنيه.