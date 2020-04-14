أشرف زكي يضع مستشفى أكاديمية الفنون تحت أمر الدولة لمواجهة كورونا

عرض الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مستشفى أكاديمية الفنون التابعة لوزارة الثقافة والمكونة من 12 دورا، غير مُشطبة وغير مفروشة، فضلا عن مبنى كامل للعيادات الخارجية جرى تشطيبه على أعلى مستوى، أن يكون تحت أمر الدولة أثناء مجابهتها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أنه استأذن وزيرة الثقافة في هذا الأمر قبل التحدث فيه، موضحًا أن المستشفى موجودة منذ 20 عاما ولكن دون تشطيب، "حرام نضيع صرح عظيم زي ده، لازم نستغله لخدمة الدولة، فهناك الحاجة لكل سرير أو غرفة من أجل علاج فيروس كورونا".

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أنه قد سبق ووضع تلك المستشفى تحت أمر الدولة لخدمة حملة 100 مليون صحة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مرضى "فيروس سي".