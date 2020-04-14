هاني الناظر يحذر من الفسيخ: من يتناولها قد يدخل العناية المركزة

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من تناول المصريين لوجبات الفسيخ خلال الاحتفال بأعياد شمس النسيم، مشددا على أنها وجبه غير صحية على الإطلاق وتسبب في إصابة الآلاف من المصريين بتسمم سنويا، لدرجة أنها قد تؤدي لمن يتناولها أمراض يدخل على إثرها غرف العناية المركزة.

وأضاف "الناظر"، خلال حواره على شاشة "التليفزيون المصري"، أمس: "الفسيح أكله غير صحية ومش هقول ليه عشان الناس متقرفش"، ولكن على المصريين الاهتمام بصحتهم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وعليهم تناول الوجبات الغذائية الآمنة من أجل الحفاظ على صحتهم.

وتابع: "قولا واحدا، الفسيخ أكله غير صحية ولا يوجد بحث علمي واحد أثبت وجود فائدة واحدة له".