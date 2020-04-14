عاجل.. الذهب يرتفع 16 جنيها خلال يومين.. عيار 24 بـ865 جنيها

سجلت أسعار أعيرة الذهب، ارتفاعا بقيمة 16جنيها خلال يومين بداية تعاملات أمس الإثنين، بالبورصات العالمية وأسواق المال، ليباع عيار 24 بـ865 جنيها مقابل 849 جنيها أمس الأول.

وسجل عيار 21 نحو757 جنيها، وبلغ سعر بيع عيار 18 قيمة 649 جنيها وكسر الجنيه الذهب الـ6 آلاف جنية ليباع بـ6 آلاف و59 جنيها.

وقال متعاملون في سوق الذهب إن عدد كبير من الهاربين من بورصة الأموال العامة اتجهوا إلى شراء الذهب باعتبارة الملاذ الآمن.

ومن ناحية أخرى قالوا إن الزيادات المتواصلة في أسعار الذهب عالميا ومحليا خلق جو من عدم الاستقرار في أسواق الذهب داخل مصر.

وأضافوا أن صغار المدخرين أصبحوا يفضلون شراء الذهب بعدما تعرضت البورصات العالمية لهزات متالية، وخفضت البنوك سعر الفائدة، ولا يزا ل الملاذ الآمن رغم احجام عدد كبير من التجار على الشراء لأن أسعاره متقلبه في هذه الفترة.