مجلس الوزراء يطلق مبادرة "أهالينا" لدعم العمالة غير المنتظمة

أطلق مجلس الوزراء، مُبادرة "أهالينا" التي تدشنها الحكومة المصرية من خلال شراكة مجتمعية تحت شعار "إيد مع إيد تساعد"، لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بالأضرار الاقتصادية التي فرضتها أزمة فيروس "كورونا المُستجد" (كوفيد-19) على الاقتصاد المصري، لتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية لأهالينا من أفراد وأسر.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنّ المبادرة واحدة ضمن الجهود الحالية لمساندة الأسر الأقل دخلا والعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة "كوفيد-19"، وتهدف لتقديم مساندة مادية مباشرة للفئات المتضررة جراء أزمة كورونا، من خلال إشراك القطاع الخاص والأفراد في التكاتف والتضامن في وقت الأزمة، لافتا إلى وجود معايير صارمة وقواعد بيانات منقحة بدقة للفئات المستحقة للصرف.

وأوضح المتحدث الرسمي أنّه سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية "أهالينا"، التي تتيح للجميع (شركات – أفراد) إمكانية التبرع من خلال الموقع الإلكتروني www.Ahalena.gov.eg.

وتابع سعد، أنّ المُتبرع يحدد القيمة التي يرغب في تقديمها للمساهمة في التخفيف عن الأسر المتضررة، بالضغط على زر "تبرع الآن"، لينتقل لنافذة أخرى لاستيفاء البيانات الشخصية للمتبرع، والاختيار بين تسديد قيمة التبرع في حساب رقم 2030 في بنك مصر، أو من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة على رقم 2030 من أي شبكة محمول، أخذًا بعين الاعتبار أنّ هذا الحساب تابع للمؤسسة العامة للتكافل، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد المتحد الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنّ التبرعات سيتم تخصيصها فقط للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة "كوفيد-19"، بعد التأكد من استحقاقها لها، كما يمكن التبرع مباشرة على حساب رقم 2030 بفروع بنك مصر.