الديهي عن مهاتفة مدبولي لزوج طبيبة الدقهلية: السيسي قدوة لجبر الخواطر

وصف الإعلامي نشأت الديهي، مهاتفة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لزوج الطبيبة سونيا عارف، ضحية فيروس كورونا، لتقديم العزاء له والاعتذار عما صدر من أهالي قرية شبرا البهو الذين رفضوا دفنها بالقرية خوفًا من انتشار كورونا، بأنه تطييب خاطر ورد اعتبار للإنسان المصري والأطباء والسيدة المصرية.

وتقدم "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة ""TeN بالعزاء لأسرة ووالدة الطبيبة سونيا عارف، باسم الإعلام وقناة "TEN" والعاملين بها، منوهًا بأن الدين الإسلامي والرسول عليه السلام أول من نادى بجبر الخواطر، والرئيس السيسي قدوة لجبر الخواطر في هذا الزمن.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد أصدر قرارًا بتغيير اسم مدرسة "شبرا البهو الابتدائية" إلى "مدرسة الدكتورة سونيا عبدالعظيم الابتدائية"، التي رفض الأهالي دفن جثمانها بعد إصابتها بفيروس كورونا ووفاتها، مؤكدا أنه سيتم تخليد اسم الطبيبة الراحلة مدى الحياة، وهو أقل واجب يتم تقديمه لها.