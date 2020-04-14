إكس لارج وصاحبة السعادة.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم بعنوان "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية فضلًا عن المسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "جوة اللعبة" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "إكس لارج" الساعة 8 مساءً، وفيلم "بلطية العايمة" الساعة 10 مساءً، وفيلم "الوعد" الساعة 12 صباحًا.

قناة سيما

عرض فيلم "السفارة في العمارة" الساعة 4 مساءً، وفيلم "أبو الدهب" الساعة 7:30 مساءً، وفيلم "هنا القاهرة" الساعة 11 مساءً.

قناة MBC2

عرض فيلم The Expendables الساعة 3 عصرًا، وفيلم Mission: Impossible - Ghost Protocol الساعة 5 مساءً، وفيلم Mission: Impossible- Rogue Nation الساعة 7:30 مساءً، وفيلم Eagle Eye الساعة 10 مساءً.

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "إلا أنا" الساعة 3 عصرًا، والمسلسل الكوميدي "الكبير أوي3" الساعة 5 مساءً، ومسلسل "ريا وسكينة" الساعة 5:30 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" 6:30 مساءً، و"عائلة الحج متولي" الساعة 8 مساءً، و"بدل الحدوتة تلاتة" الساعة 10 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "ذات" الساعة 3 عصرًا، ومسلسل "حكايات بنات 4" الساعة 4 عصرًا، ومسلسل "شيخ العرب همام" الساعة 9 مساءً".

CBC دراما

عرض مسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "رسايل" الساعة 7 مساءً، و"الشارع اللي ورانا" الساعة 8 مساءً، و"حارة اليهود" الساعة 9 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 10 مساءً، و"ممالك النار" الساعة 11 مساءً، و"طلقة حظ" الساعة 12 صباحًا.

البرامج الترفيهية

قناة DMC

عرض برنامج" السفيرة عزيزة" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج" صاحبة السعادة" الساعة 11 مساءً.

قناة CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.