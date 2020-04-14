"تجاريه الإسماعيلية" تطلب حصر منافذ البيع المشاركة في"أهلا رمضان"

طالب المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية، بسرعة حصر السلال التجارية والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت والمحلات الكبرى التي ستشارك في " أهلا رمضان " هذا العام بديلا عن معرض أهلا رمضان والذي تقرر عدم إقامته طبقا للقرارات الاحترازيه التي اتخذتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وشدد رئيس غرفة الإسماعيلية، على أهميه أن تقدم هذه المحلات تخفيضات لا تقل عن 20% من سعر السلع والمواد الغذائية لإرضاء المستهلك داخل الإسماعيلية، مشيرا إلى أن الغرفة بالاشتراك مع مديرية التموين ستنتهي خلال أيام من حصر الأعداد التي ستشارك في منافذ أهلا رمضان لرفعها لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكانت غرفة الإسماعيلية قد طالبت بسرعة إرسال البيانات للمحلات المشاركة، والإعلان عن نسبة التخفيضات المقدمة للمستهلك لتجهيز البنرات داخل المحلات والأماكن التي تم تحديدها للمشاركة في منافذ أهلا رمضان هذا العام.