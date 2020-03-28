الغرفة التجارية بالإسماعيلية تحذر من التكالب على شراء السلع

أكد المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، على ضرورة الالتزام بقرارات الحظر لضمان السلامة، مشددا على أهمية أن يكون شراء السلع على قدر الاحتياج وعدم التكالب على شراء أي سلعة لضمان استقرار السوق وهو ما قد يؤثر على العرض والطلب ويؤدي إلى زيادة أسعار السلع.

وأشار "عثمان" أن غرفة الإسماعيلية تبنت منذ الأيام الأولى لأزمة فيروس كورونا، حملة توعية تحت شعار "اشتري على قد احتياجك"، مع توزيع ملصقات على المحلات والشركات والأماكن الحكومية داخل محافظة الإسماعيلية تتضمن الإرشادات الهامة في التعامل مع كورونا وطرق الوقاية.

وأضاف رئيس غرفة الإسماعيلية، بأنه حسب قرار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رقم 24 الصادر في 25 من مارس الجاري لمساندة الدولة في تنفيذ خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذا للقرارات الحكومية الصادرة مؤخرا بحزمة الإجراءات الاحترازية تم " تقليص ساعات العمل بالغرفة التجارية بالإسماعيلية لتبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا، كما تقرر إعفاء موظفي الغرفة المقيمين خارج نطاق الإسماعيلية من الحضور لمقر الغرفة اعتبارا من تاريخ سريان هذا القرار متي كانت طبيعة عملهم تسمح بذلك.