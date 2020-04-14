زراعة الغربية: حصاد 490 فدانا وفتح الشون والصوامع غدا أمام المزارعين

قال المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن موسم الحصاد بدأ في كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، وأن المساحة المنزرعة تصل لـ140 ألفا و575 فدانا، مشيرا إلى أن الصوامع والشون تستقبل بدأ من غدا، الأربعاء المزارعين لتوريد القمح.

وأضاف أن المديرية بالتنسيق مع التموين والتجارة الداخلية، جهزت خلال الفترة الماضية الصوامع والشون مجهزة بكافة الاستعدادات سواء أعمال استلام القمح أو الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة المزارعين والعاملين وأيضا منع التكدس داخل الشون، مبينا أن أسعار أردب القمح تتراوح ما بين أسعار 700 جنيه، و685 جنيها، و670 جنيها وفقا لدرجة ونقاوة القمح، وبلغت مساحة الحصاد حتى صباح اليوم، الثلاثاء 490 فدانا.