وفد برلماني يزور مشروعات العاصمة الإدارية ويوزع كمامات وأدوات تعقيم

بدأ وفد من لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، برئاسة عماد سعد حمودة، زيارته إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد عدد من المشروعات القومية، ومتابعة انتظام سير العمل ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

يضم الوفد البرلماني، يسري المغازي، وكيل اللجنة، محمد إسماعيل، أمين سر اللجنة، والنائب إسماعيل نصر الدين.

ويوزّع وفد اللجنة، بعض الأدوات الخاصة بالتعقيم في مواجهة فيروس كورونا، وهي: غسول، كمامة، جوانتي، ومطهر.

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، كلّف الأمانة العامة للمجلس، بمراعاة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما يتبعه ذلك من مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين وغيرهم، في إطار استعدادات مجلس النواب ولجانه للجلسات القادمة المزمع عقدها في 29 من أبريل الحالي، لمناقشة عدد الموضوعات المهمة.