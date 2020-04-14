الري: إنشاء المنظومة المتكاملة لتأمين سد ومفيض دمياط بـ32 مليون جنيه

ذكرت وزارة الري، أنّ الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تلقى تقريرا موجزا بشأن مجمل الإنجازات التي نفذها قطاع الخزانات والقناطر الكبرى خلال العام المالي الحالي.

يأتي ذلك في إطار مسؤولية القطاع عن إدارة وتشغيل وصيانة وإحلال وتجديد 78 قنطرة على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية، وتمثل تلك القناطر أهمية كبرى لمنظومة الموارد المائية والري، إذ تعد وسيلة التحكم في التصرفات المائية، ما يضمن الاستفادة من المياه ووصولها لمناطق الاحتياج الفعلية.

وتشمل القناطر الكبرى أهوسة ملاحية حديثة ومحطات توليد كهرباء نظيفة، ما يشير إلى كونها إحدى المنشآت الاستراتيجية المهمة، التي توفر استفادة مثلى من المياه كمورد مهم بكل المجالات، وتبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويا للقناطر الكبرى التابعة للقطاع نحو 40 مليون جنيه.

وأكد الوزير استمرارية وتواصل الأنشطة والجهود التي تنفذها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة، فضلا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات لتوفير التصرفات المائية اللازمة للوفاء بأغراض التنمية المستدامة بالدولة، واتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، أفاد المهندس أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات، بأنّ القطاع نفذ خلال الأشهر التسعة الماضية، أعمال بقيمة إجمالية تبلغ نحو 300 مليون جنيه، إذ يجري حاليا تدعيم وتجديد قنطرة حجز الراهبين، وتأهيل وتجديد بوابات قنطرة فم ترعة السلام بتكلفه تصل إلى 7 ملايين جنيه، وتدعيم وتحديث الهويس الشرقي بقناطر اسنا الجديدة بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه.

وأضاف المهندس حبيشي، أنّه جار تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر ادفينا، وتدعيم وتأهيل 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى، وتدعيم هويس وقنطرة فم ترعة المنصورية وقنطرة عمر بك (مرحلة ثانية) بتكلفه نحو 33 مليون جنيه.

وألمح رئيس القطاع إلى أنّه نظرا للأهمية الاستراتيجية للقناطر الكبرى، واستمرارا لخطة التأمين المستهدفة من قبل القطاع من خلال تنفيذ منظومة أمنية متكاملة، تشمل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ونظم تحكم مطورة، جار إنشاء المنظومة الأمنية المتكاملة لتأمين سد ومفيض ودمياط بتكلفة تقديرية نحو 32 مليون جنيه، وجار تنفيذ مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض إسنا الجديدة - مرحلة أولى - بتكلفه نحو 100 مليون جنيه.

وفي إطار الانتهاء من المراحل الأخيرة للأعمال التكميلية لعملية تنفيذ مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، جار الانتهاء من أعمال التأمين الإلكتروني للقناطر بتكلفة تصل إلى 67 مليون جنيه.

ونفذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى خلال العام الماضي، حزمة من المشروعات والأعمال شملت تأهيل وتدعيم قناطر زفتى وقنطرتي حجز جمجرة وميت غمر وقنطرتي فم أصفون والكلابية، والانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مسجدي الري واليوسفي والمبنى الإداري لهندسة ري شرق ديروط.

وفي إطار تطوير منظومة الصيانة، جرى الانتهاء من تصنيع وتوريد 3 ورش متنقلة لأعمال الصيانة العاجلة، بهدف التدخل الفوري حال حدوث أعطال مفاجئة، وتبلغ قيمة ما تم تنفيذه من أعمال بالعام المالي السابق نحو 550 مليون جنيه.