محافظ الشرقية: إغلاق المتنزهات مستمر في يوم شم النسيم

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك متابعة مستمرة لأي تعديات علي أراضي الدولة خلال الفترة الماضية، وكذلك إزالة العديد من المباني المخالفة في البناء.

وأوضح أن هناك متابعة ورقابة مستمرة من المحليات في جميع مدن وقرى المحافظة، لكشف أي مخالفات، وأن هذه الدوريات مستمرة أيضًا خلال ساعات الحظر، لضبط أي عمليات بناء مخالفة أو تعديات علي أرض الدولة، مشيرًا إلى تحرير 115 محضر مخالفة، وتحويلها الي النيابة، وإزالة هذه التعديات على الفور.

وأضاف "غراب"، خلال مدخلة هاتفية مع أسماء مصطفي مقدمة برنامج "هذا الصباح" علي قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك التزامًا كاملًا من جانب المواطنين بالمحافظة بساعات الحظر، ومواعيد الإغلاق لجميع المحلات، ومع منع كل الاسواق التي تشهد تكدسًا وزحامًا من جانب المواطنين.

وأوضح أن كل المتنزهات مغلقة تمامًا، ولا يوجد أي مجال لفتحها أثناء احتفالات شم النسيم، وسيتم منع أي تجمعات في منطقة الكورنيش، حفاظًا على حياة المواطنين، وتنفيذًا لإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وتابع محافظ الشرقية، أن المحافظة مستمرة في تطهير جميع المؤسسات الحكومية والخدمية التي تشهد تردد المواطنين، لمتابعة مصالحهم.