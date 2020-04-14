لليوم الثاني.. العمال يتوافدون على المنافذ لصرف منحة الـ500 جنيه

لليوم الثاني على التوالي، توافدت العمالة غير المنتظمة على مكاتب البريد لصرف منحة الـ500 جنيه، والتي أمر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعهم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

قنا.. انتظام صرف المنحة دون تجمعات

انتقل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم، إلى مكتب بريد قنا الرئيسي، وفرع بنك التنمية والإئتمان الزراعي بقنا، لمتابعة انتظام عملية صرف المنحة.

وأكد المحافظ، انتظام عملية صرف المنحة دون أي تجمعات، أو زحام، لافتًا إلى أن الوحدات المحلية للمدن والقرى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والشباب المتطوعين قاموا بعمل استراحات للمواطنين أمام جهات الصرف، لتنظيم حركة دخول وخروج المستحقين بشكل ميّسر، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "الداودي"، أن عدد المواطنين الذين قاموا بصرف المنحة بالأمس بلغ 3991 عاملًا، منهم 2196 عاملًا قاموا بصرف المنحة من مكاتب البريد، و1795عاملًا صرفوا المنحة من فروع بنك التنمية والإئتمان الزراعي، وسط رعاية وتنظيم كامل من قِبل الوحدات المحلية والمتطوعين، حيث تم توزيع كمامات وعصائر وزجاجات مياه للمواطنين فى الإستراحات المخصصة للإنتظار.

سوهاج..توزيع كمامات على المستحقين أمام المنافذ

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، انتظام صرف المنحة في عدد من منافذ، حيث بدأ بمكتب بريد الزهراء، ثم مكتب البريد الرئيسي، ثم مدرسة التجارة المتقدمة، والبنك الزراعي بمدينة سوهاج، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتباعد والمسافات المحدد، وإطمأن على سرعة إنهاء معاملات الصرف للمواطنين.

وأوضح محافظ سوهاج أن عمليات الصرف تتم بشكل منظم، لمنع التجمعات والزحام أمام منافذ الصرف، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية المسبقة التي تم اتخاذها لتنظيم عملية الصرف، مشيدًا بالدور التنظيمي الذي قامت به الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالتطهير والتعقيم المستمر لأماكن الصرف بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والشباب المتطوعين.

وأشاد المحافظ بدور مديرية الصحة بسوهاج والتي وفرت أفرادًا لتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا خلال فترة انتظار الصرف، إضافة إلى توزيع الكمامات والمطهرات لكل من العاملين والمواطنين بمنافذ الصرف المختلفة.

المنيا.. 114 فرعا لبنك الائتمان الزراعي تواصل صرف المنحة

أجرى اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية، لمتابعة انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة لليوم الثاني على التوالي بمكتبي بريد مجمع المصالح والمحطة، وكذلك فرع البنك الزراعي المصري بحي شمال المدينة.

وقال المحافظ، إن عملية صرف المنحة للعمالة الغير منتظمة تسير وفقًا للخطة التي وضعتها المحافظة في تنسيق وتنظيم عملية الصرف، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وناشد المحافظ، المستحقين لصرف المنحة بالالتزام بتطبيق النظام في الدخول والخروج من المنافذ، مخاطبًا فيهم شهامة أبناء الصعيد في إعطاء أولوية الصرف لكبار السن والسيدات.

وأعلن المحافظ، تجهيز 114 فرعًا للبنك الزراعي المصري، لصرف المنحة، لـحوالي 55 ألف من المستحقين، كما تم تجهيز 170 مكتب بريد و12 منفذًا إضافيًا، لتسهيل إجراءات صرف المنحة، لحوالي 161 ألف مستفيد.

بني سويف.. زحام أمام مكاتب البريد

شهدت مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري، تزاحمًا وتكدسًا من العمالة غير المنتظمة، انتظارًا لصرف المنحة المقررة لهم، في ظل تواجد مجموعات من شباب الكشافة والأحزاب لتولي عملية التنظيم الخارجي، وفرض التباعد الاجتماعي بين المواطنين، فيما شهد مكتب بريد ناصر تزاحمًا كبيرا من المواطنين، وطابورًا امتد عدة أمتار.

وعقدت مديرية القوى العاملة ببني سويف بإشراف محمد طلعت وكيل الوزارة، غرفة عمليات على مدار الساعة من أجل متابعة الصرف والتسهيلات اللازمة.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لصرف الدفعة الأولى من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، والتي تبلغ قيمتها 500 جنيه للعامل الواحد.

وأصدر المحافظ تكليفاته لمسؤولي البنك الزراعي المصري وهيئة البريد والقوى العاملة والوحدات المحلية، بالتعاون والتنسيق لتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك بأماكن انتظار لائقة من حيث الفراشة والمقاعد، للمستفيدين من المنحة مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية والوقائية، مع تنظيم حركة الدخول والخروج، ومراعاة آليات التنفيذ والصرف تجنبًا لحدوث زحام أو تكدس، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

البحر الأحمر..منحة مع إيقاف التنفيذ

شهدت مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، زحامًا على منفذ صرف بنك الائتمان الزراعي، بينما تلقى بعض المواطنين رسائل نصية تفيد بالتوجه للصرف، وعند توجههم لمنافذ الصرف لم يجدوا أسمائهم في كشوف المستحقين، وتكرر الأمر ذاته مع المستحقين في مدينة مرسى علم.

وقالت عفاف أحمد عضو المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، إن المجلس تلقى عدة شكاوى من بعض السيدات المستحقات بعدم تمكنهن من صرف منحة العمالة غير المنتظمة، بسبب أن الرسائل النصية التي تلقينها حددت بنك الائتمان الزراعي كجهة صرف، رغم أن مدينة مرسى علم لا يوجد بها بنك الائتمان الزراعي، وأن أقرب فرع لهن في مدينة القصير، ويبعد عنهم 140 كيلو مترًا، وعندما توجهن لمكتب بريد مرسى علم رفض الموظفون الصرف لهم.

ومن جانبه،قال سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي اليوم لـ"الوطن"، أن هذا الالتباس الذي طرأ على الرسائل الموجهة للمواطنين ترجع إلى خطأ في تسجيل البيانات من رقم تليفون غير المستحق، وكشف أن الرسالة تُرسل إلى رقم الهاتف الذي تم تسجيل البيانات منه، وأن البعض سجل مرتين لأشخاص مختلفين، مؤكداً أنه سيتم التواصل مع الوزارة لحل هذة المشاكل.

القليوبية.. تخصيص 9 مدارس لصرف المنحة

واصلت مكاتب البريد و9 مدارس بمحافظة القليوبية، اليوم، استقبال العمالة غير المنتظمة لصرف المنحة الخاصة بهم.

وشهد اليوم إقبالًا متزايدًا من المواطنين في الشريحة الثانية للصرف، والمخصصة من 25، حتى 50 عامًا، ويبلغ عددهم بالمحافظة 6246 مستحقًا.

وتابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اعمال الصرف في مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض ببنها، مشيرًا إلى أن المحافظة نسقت مع الهيئة القومية للبريد لتخصيص 9 مدارس لتسهيل اجراءات صرف المنحة، وهى مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية، وابن خلدون، وطحلة الاعدادية بنين، والرملة الابتدائية 1، ومدرسة منية السباع الإعدادية المشتركة ببنها، والمدرسة الإعدادية بنات رقم 1 بالخانكة، ومدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية، والسلام الابتدائية عمر بن الخطاب الابتدائية بحي شرق شبرا الخيمة.

الشرقية.. 83 مكتب بريد لصرف المنحة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام سير إجراءات صرف المنحة المقرره للعمالة غير المنتظمة، والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددهم 34104 مستحقًا من خلال عدد 83 مكتب بريد بشمال وجنوب المحافظة، بجانب أفرع بنك التنمية والائتمان الزراعي، من الساعه الثامنه صباحًا وحتى الخامسة مساءًا.

ناشد المحافظ المواطنين المستحقين للصرف، باتباع وسائل السلامة أثناء حصولهم على المنحة الاستثنائية، وترك مسافة مترًا، وعدم التكدس أو التزاحم أمام منافذ الصرف، ما يحقق سهولة وانتظام عملية الصرف، ويحول دون الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كفر الشيخ.. صرف المنحة وسط إجراءات احترازية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خلال عمليات صرف مستحقات العمالة الغير منتظمة.

وأكد المحافظ، عدم تكدس أماكن انتظار المواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف، ومراعاة آليات الصرف لعدم حدوث أي تزاحم او تكدس، وتنظيم حركة الدخول والخروج، مناشدًا المواطنين بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصل رسالة نصية على هاتف المستحق قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، ويتم بالرسالة تحديد اليوم والتاريخ لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد أو أقرب فرع للبنك الزراعي.