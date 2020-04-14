المدينة الجامعية بالمنصورة تستقبل 5 مصابين بكورونا من الإسكندرية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، استقبال 5 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بمبنى المدينة الجامعية بجامعة المنصورة، قادمة من مستشفى العجمي في الإسكندرية لاستكمال العلاج.

وقال "مكي"، في تصريح صحفي، إن هذه الحالات ثبت إيجابية ننتائجها بفيروس كورونا، وتم استقبالها بمستشفيات الحجر أربع أو خمس أيام، وحالتها مستقرة، ولا تعاني من أي أعراض، ويتم متابعتها حاليًا بقيادة الدكتور محمود أبو زيد رئيس الفريق الطبي، وفريقه المكون من 15 عضو من الأطباء والصيادلة والتمريض.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم استلام مبنى المدينة الجامعية بالمنصورة بعد تجهيزه بكل أدوات الخدمة الطبية، لاستقبال مرضى كورونا من مستشفيات الحجر الصحي للمتابعة والعلاج.