أحمد داش عن مشاركته في "البرنس" تجربة ممتعة.. ودوري مختلف

يشارك الفنان الشاب أحمد داش في أحداث مسلسل "البرنس" من بطولة الفنان محمد رمضان وإخراج محمد سامي.

وعبّر "داش"، لـ"الوطن"، عن سعادته بالعمل مع مخرج كبير مثل محمد سامي والفنان محمد رمضان، مبينًا أنَّ التجربة كانت ممتعة.

وأضاف "داش" أنَّه يقدم خلال أحداث المسلسل دورًا مختلفًا لم يقدمه من قبل ويعتبر العمل في المسلسل تجربة جديدة، مؤكّدا متابعته للأعمال الدرامية المعروضة في شهر رمضان، لكنه لم يستقر حتى الآن على الأعمال التي يشاهدها هذا العام.

كان أحمد داش شارك في السباق الرمضاني العام قبل الماضي من خلال مسلسل "طايع" أمام الفنان عمرو يوسف وإخراج عمرو سلامة، وجسّد من خلاله شخصية "فواز" والذي حقق بها نجاحًا كبيرًا.