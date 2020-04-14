"أزمات العمرانية" تنظم صرف منحة كورونا للعمالة غير المنتظمة

قال ياسر خليفة المتحدث الإعلامي باسم غرفة إدارة الأزمات في العمرانية، إنّ الغرفة تنظم عملية صرف المنحة المقدمة من وزارة القوى العاملة والخاصة بالعمالة غير المنتظمة بمكتب بريد الزهراء، من خلال فريق العمل والمتطوعين باتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المطلوبة لعدم انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأشار خليفة، إلى أنّ غرفة إدارة الأزمات بالعمرانية انتهت الأحد الماضي، من حملة توعية صوتية من خلال سيارة جابت بعض شوارع الحي، ناشدت المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة، وأكدت عدم خروج الأطفال نهائيا من المنازل تحت عمر 16 عاما.

وأضاف خليفة، في بيان اليوم، أنّ حملة التوعية الصوتية طالبت المواطنين بتطهير وتعقيم المنازل يوميا بالكلور والماء بالتناوب بين سكان العقار، وتوضيح نسبة الكلور للماء والأسطح المطلوب تعقيمها بالكلور، إلى جانب إذاعة بعض الأغاني الوطنية وأغاني الأطفال بعد رسالة التوعية للترفيه عن الأطفال، الذين يمرون بحالة نفسية غير جيدة بسب ظروف الحظر وعدم الخروج من المنازل.

يذكر أنّ غرفة إدارة الأزمات بالعمرانية مكونة من عدد من ممثلي الأحزاب والقيادات السياسية، وممثلين لعدد من الجمعيات الأهلية، ومواطنين متطوعين، إضافة الى النائب محمد فؤاد، والنائب إيهاب منصور، نائبي العمرانية، بهدف مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، والتعامل مع المستجدات الناتجة عن انتشار الفيروس.