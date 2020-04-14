فريق طبي بالمنصورة الدولي يجري جراحة دقيقة بـ"مخ" طفل عمره عام

نجح فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجديد الدولي، في إجراء جراحة دقيقة وحرجة لطفل عمره حيث بلغ عمره 11 شهرا فقط كان يعاني من استسقاء بالمخ متعدد التحوصل.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في تصريح صحفي، إن الفريق الطبي تمكن من إجراء هذه الجراحة الدقيقة والتي استغرقت حوالي 4 ساعات، وهي تعد من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة، حيث جرت الجراحة باستخدام المنظار المخي الجراحي لتحويل مسار السائل النخاعي وتشغيل الصمام المخي البروتوني، والطفل حاليا تحت الملاحظة.

وتقدم وكيل وزارة الصحة، بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي بقيادة الدكتور عبد الحفيظ شهاب الدين استشارى مخ وأعصاب، والدكتور هشام طاهر، استشاري مخ وأعصاب، والدكتور محمد فاروق استشاري مخ وأعصاب والدكتور أشرف البدراوي استشاري التخدير، والدكتور إسلام مهنا أخصائي تخدير والفريق المعاون من هيئة التمريض واعدا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

وأضاف أن الكل يعمل على قدم وساق ويجتهد من أجل خدمة الوطن، مهما كانت الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.