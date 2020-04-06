رئيس جامعة المنصورة يبحث سبل التنسيق مع "صحة الدقهلية" لمواجهة كورونا

عقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، اجتماعا مع الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، لمناقشة تنسيق العمل في الفترة المقبلة بين مديرية الصحة بالدقهلية والمستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور وليد أبو سمرة مدير مركز العيون، والدكتور محمد أبو النصر مدير عام المدن الجامعية.وشدد رئيس الجامعة خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والمراكز الطبية، والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في تقديم المساعدة وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد حجازي على جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لمعاونة مستشفيات وزارة الصحة، كما تم تدريب جميع أطقم الأطباء والمختصين على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها وحالات الإصابة، بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية والأجهزة وكافة المستلزمات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة.

من جانبه، أكد الدكتور سعد مكي أن هناك تنسيق كامل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة وهناك جهود مكثفة من جميع الجهات للتعاون من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا .